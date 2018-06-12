Galatasaray golcüyü Premier Lig'de buldu: Ahmed Musa



1992 doğumlu Ahmed Musa, forvet bölgesinin her noktasında görev yapabildiği için 'joker' olarak değerlendiriliyor. Asıl bölgesi santrfor olmasına rağmen, hem sağ kanat hem sol kanat olarak oynayabilen Nijeryalı, hızı, adam eksiltme özelliği ve bitiriciliği ile biliniyor. Musa, 2016'da 19.5 milyon euro karşılığında City'ye transfer olmuş ancak Ada'da tutunamadı.



