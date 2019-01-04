Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İşte geliş tarihi - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray golcüsüne kavuşuyor! İşte geliş tarihi
Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray forvet transferinde mutlu sona ulaştı.
4 Ocak 2019 Cuma, 19:51:52
Sezon başında Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'e satan ve sezona Eren-Muğdat rotasyonuyla başlayan sarı-kırmızılılarda forvet transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, çıktığı 39 resmi maçta 39 gol kaydederek maç başında 1 gol ortalaması yakaladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Eren Derdiyok ile yolların ayrılacağını açıklamıştı.
Eren Derdiyok, bu sezon oynadığı futbolla Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekmişti.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıkan Eren, 10 gol kaydetti.