Galeri Galatasaray Galatasaray Gençlerbirliği maçına damga vuran sevinç! İrfan Can Kahveci...

Galatasaray Gençlerbirliği maçına damga vuran sevinç! İrfan Can Kahveci...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Son 2 haftada 1 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar zorlu mücadele rakibini 6-0'lık skorla devirdi. Belhanda Galatasaray formasıyla ilk kez hat-trick yaptı. Maça damga vuran an ise Oğulcan Çağlayan'ın golünden sonra geldi. Yıldız futbolcuların sevinçlerindeki İrfan Can Kahveci detayı gözlerden kaçmadı. İşte o anlar...

Galatasaray Gençlerbirliği maçına damga vuran sevinç! İrfan Can Kahveci...

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