GaleriGalatasarayGalatasaray Gençlerbirliği maçına damga vuran sevinç! İrfan Can Kahveci...
Galatasaray Gençlerbirliği maçına damga vuran sevinç! İrfan Can Kahveci...
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Son 2 haftada 1 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar zorlu mücadele rakibini 6-0'lık skorla devirdi. Belhanda Galatasaray formasıyla ilk kez hat-trick yaptı. Maça damga vuran an ise Oğulcan Çağlayan'ın golünden sonra geldi. Yıldız futbolcuların sevinçlerindeki İrfan Can Kahveci detayı gözlerden kaçmadı. İşte o anlar...
10 Ocak 2021 Pazar 10:06, Güncelleme 10.01.2021 10:31
Galatasaray Gençlerbirliği maçına damga vuran sevinç! İrfan Can Kahveci...