Galatasaray Flamur Gashiyi transfer etti!

Galatasaray, 18 yaşındaki Kosovalı kaleci Flamur Gashi'yi transfer etti.
18 Aralık 2018 Salı, 21:31:10
Güncelleme: 21:41:57
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Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
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Galatasaray, Kosova 1. Lig ekiplerinden KF Liria forması giyen 18 yaşındaki Flamur Gashi'yi kadrosuna kattı.
Genç oyuncunun kulübü KF Liria, resmi sosyal medya hesaplarından Gashi'nin Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.
Kosova temsilci yaptığı açıklamada; 18 yaşındaki Flamur Gashi'nin Galatasaray'a transfer olduğunu ancak resmi sözleşme imzalamadan önce sarı-kırmızılı ekip ile deneme antrenmanlarına çıkacağını belirtti.
FLAMUR GASHI KİMDİR?
Flamur Gashi, 6 Haziran 2000 Kosova doğumlu. 1.91 boyundaki genç kaleci her iki ayağını da kullanabiliyor.