Galatasaray Flamur Gashiyi transfer etti! - Galeri - Fotomaç
18 Aralık 2018, Salı
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Galatasaray Flamur Gashi'yi transfer etti!

Galatasaray, 18 yaşındaki Kosovalı kaleci Flamur Gashi'yi transfer etti.
18 Aralık 2018 Salı, 21:31:10 Güncelleme: 21:41:57
Galatasaray Flamur Gashiyi transfer etti!

Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Galatasaray Flamur Gashiyi transfer etti!

Galatasaray, Kosova 1. Lig ekiplerinden KF Liria forması giyen 18 yaşındaki Flamur Gashi'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray Flamur Gashiyi transfer etti!

Genç oyuncunun kulübü KF Liria, resmi sosyal medya hesaplarından Gashi'nin Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray Flamur Gashiyi transfer etti!

Kosova temsilci yaptığı açıklamada; 18 yaşındaki Flamur Gashi'nin Galatasaray'a transfer olduğunu ancak resmi sözleşme imzalamadan önce sarı-kırmızılı ekip ile deneme antrenmanlarına çıkacağını belirtti.

Galatasaray Flamur Gashiyi transfer etti!

FLAMUR GASHI KİMDİR?

Flamur Gashi, 6 Haziran 2000 Kosova doğumlu. 1.91 boyundaki genç kaleci her iki ayağını da kullanabiliyor.

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