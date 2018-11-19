Galatasaray, Fildişili forvet Lacina Traore’nin peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Galatasaray, Fildişili forvet Lacina Traore’nin peşinde!

    Galatasaray devre arasında kadrosunu kaliteli bir golcüyle güçlendirmenin hesaplarını yapıyor... Sezon boyunca golcü sıkıntısı çeken Cimbom, forvet hattına 2.04 metrelik bir yıldızla takviye yapmaya hazırlanıyor.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 09:33:45 Güncelleme: 10:16:45
    Galatasaray, Fildişili forvet Lacina Traore’nin peşinde!

    TERİM BEKLENİYOR
    Aslan, Monaco ile sözleşmesini sonlandıran Fildişili golcü Lacina Traore'nin peşinde...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray, Fildişili forvet Lacina Traore’nin peşinde!

    Takvim'de yer alan habere göre; Bonservisi elinde olan golcü oyuncu için Galatasaray İdari Koordinatörü Şükrü Hanedar, Teknik Direktör Fatih Terim'e olumlu rapor sundu.

    Galatasaray, Fildişili forvet Lacina Traore’nin peşinde!

    Uzun boyundan dolayı 'Kule' yorumları yapılan Traore'nin transferi için Fatih Terim'in onayı bekleniyor.

    Galatasaray, Fildişili forvet Lacina Traore’nin peşinde!

    Bilindiği gibi tecrübeli teknik adam hemen hemen her fırsatta, almak istedikleri forvetin fizik gücünün yüksek olması gerektiğini belirtiyor.

    Galatasaray, Fildişili forvet Lacina Traore’nin peşinde!

    13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    Son olarak Fransa Ligi ekibi Monaco'nun formasını giyen 28 yaşındaki Fildişili golcü milli takım formasını 13 kez giydi ve 4 gol kaydetti.

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