Galatasaray, Fildişili forvet Lacina Traore’nin peşinde! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray, Fildişili forvet Lacina Traore’nin peşinde!
Galatasaray devre arasında kadrosunu kaliteli bir golcüyle güçlendirmenin hesaplarını yapıyor... Sezon boyunca golcü sıkıntısı çeken Cimbom, forvet hattına 2.04 metrelik bir yıldızla takviye yapmaya hazırlanıyor.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 09:33:45
Güncelleme: 10:16:45
TERİM BEKLENİYOR Aslan, Monaco ile sözleşmesini sonlandıran Fildişili golcü Lacina Traore'nin peşinde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'de yer alan habere göre; Bonservisi elinde olan golcü oyuncu için Galatasaray İdari Koordinatörü Şükrü Hanedar, Teknik Direktör Fatih Terim'e olumlu rapor sundu.
Uzun boyundan dolayı 'Kule' yorumları yapılan Traore'nin transferi için Fatih Terim'in onayı bekleniyor.
Bilindiği gibi tecrübeli teknik adam hemen hemen her fırsatta, almak istedikleri forvetin fizik gücünün yüksek olması gerektiğini belirtiyor.
13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ Son olarak Fransa Ligi ekibi Monaco'nun formasını giyen 28 yaşındaki Fildişili golcü milli takım formasını 13 kez giydi ve 4 gol kaydetti. BİZE ULAŞIN