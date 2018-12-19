Galatasaray Fenerbahçenin gerisinde - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Fenerbahçe'nin gerisinde
Son 6 haftada ceza alanına atılan top sayısı 41.7'ye kadar düştü. Bu rakam 17. sırada yer alan Fenerbahçe'nin yakaladığı orandan bile düşük. Cimbom'un toplama oynama ve şut oranı da çok aşağılarda.
19 Aralık 2018 Çarşamba, 22:45:25
Güncelleme: 07:49:57
Galatasaray formdan düştü. İlk 8 haftada 6 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak lige iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, 'cezalar, sakatlıklar' derken hedeften koptu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cimbom, oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alabildi. Diğer maçlarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın düşüşü rakamlara da yansıdı.
POZİSYON ÜRETEMİYOR
Başakşehir karşısında pozisyona girmekte zorlanan ve sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada ceza alanına attığı top sayısı 41.7'ye kadar düştü.
Bu nedenle Cimbom, gol pozisyonu üretemez, Eren de kaçırdığı tek pozisyonla eleştirilir oldu.
Bu rakam ligde 17. sırada yer alan Fenerbahçe'nin yakaladığı 43.7'lik oranından bile düşük.