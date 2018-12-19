Galatasaray Fenerbahçenin gerisinde - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Galatasaray Fenerbahçe'nin gerisinde

Son 6 haftada ceza alanına atılan top sayısı 41.7'ye kadar düştü. Bu rakam 17. sırada yer alan Fenerbahçe'nin yakaladığı orandan bile düşük. Cimbom'un toplama oynama ve şut oranı da çok aşağılarda.

19 Aralık 2018 Çarşamba, 22:45:25 Güncelleme: 07:49:57
Galatasaray Fenerbahçenin gerisinde

Galatasaray formdan düştü. İlk 8 haftada 6 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak lige iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, 'cezalar, sakatlıklar' derken hedeften koptu.

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Galatasaray Fenerbahçenin gerisinde

Cimbom, oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet alabildi. Diğer maçlarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın düşüşü rakamlara da yansıdı.

Galatasaray Fenerbahçenin gerisinde

POZİSYON ÜRETEMİYOR

Başakşehir karşısında pozisyona girmekte zorlanan ve sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada ceza alanına attığı top sayısı 41.7'ye kadar düştü.

Galatasaray Fenerbahçenin gerisinde

Bu nedenle Cimbom, gol pozisyonu üretemez, Eren de kaçırdığı tek pozisyonla eleştirilir oldu.

Galatasaray Fenerbahçenin gerisinde

Bu rakam ligde 17. sırada yer alan Fenerbahçe'nin yakaladığı 43.7'lik oranından bile düşük.

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