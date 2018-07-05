Galatasaray Fenerbahçeli eski oyuncu Lazar Markovici istiyor! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Fenerbahçeli eski oyuncu Lazar Markovic'i istiyor!
5 Temmuz 2018 Perşembe, 01:07:34
Güncelleme: 01:08:39
Galatasaray Fenerbahçeli eski oyuncu Lazar Markovic'i istiyor!
Galatasaray'ın eski Fenerbahçeli Lazar Markovic ile ısrarlı şekilde ilgilendiği iddiaları dış basını süslüyor.
Galatasaray Fenerbahçeli eski oyuncu Lazar Markovic'i istiyor!
Liverpool'un sezon başı kampında adı yazılan Sırp yıldız yine gönderilecek.
Galatasaray Fenerbahçeli eski oyuncu Lazar Markovic'i istiyor!
Ada ekibi sözleşmesinde son sezonuna girdiği için 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte göndermeyi düşünüyor.
Galatasaray Fenerbahçeli eski oyuncu Lazar Markovic'i istiyor!
ANDERLECH PEŞİNDE
Belçika basınına göre Anderlecht de Sırp Lazar Markovic'i istiyor. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Anderlecht de kiralık olarak forma giymişti
Galatasaray Fenerbahçeli eski oyuncu Lazar Markovic'i istiyor!
Haberlerde Anderlecht ile G.Saray'ın Markovic için büyük bir yarış içinde olduğu kaydedildi. İki kulüp de yetenekli oyuncuyu kapmanın peşinde.
Galatasaray Fenerbahçeli eski oyuncu Lazar Markovic'i istiyor!
254 GÜN SAKAT
Lazar Markovic 1994 doğumlu oyuncular arasında en yeteneklisi olarak görülüyordu. Yaşadığı sakatlıklar onu kötü etkiledi. Futbol kariyeri boyunca 254 günü sakat geçirdi.
Galatasaray Fenerbahçeli eski oyuncu Lazar Markovic'i istiyor!