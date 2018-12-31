Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte birçok kulüp transfer çalışmalarına hız verdi. Devre arasına ilk dördün dışarısında giren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray namıdiğer Üç Büyükler ise transferde en hareketli olması beklenen kulüpler. Fotomac.com.tr olarak Üç Büyükler'in kıskacında olan oyuncuları sizin için derledik.