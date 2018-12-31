Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte birçok kulüp transfer çalışmalarına hız verdi. Devre arasına ilk dördün dışarısında giren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray namıdiğer Üç Büyükler ise transferde en hareketli olması beklenen kulüpler. Fotomac.com.tr olarak Üç Büyükler'in kıskacında olan oyuncuları sizin için derledik.

31 Aralık 2018 Pazartesi, 12:31:16 Güncelleme: 13:20:32
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

CESC FABREGAS | CHELSEA

Chelsea'nin süper yıldızı, Maurizio Sarri'nin gelişi birlikte as takımdaki yerini kaybetmiş konumda. Düzenli olarak forma giymek isteyen Fabregas'ın devre arasında İngiliz devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

Fabregas, bu sezon Chelsea forması ile 14 maça çıkarken 1 gol 2 asist katkısında bulundu. İspanyol yıldız ile ilgilenen kulüpler; AC Milan ve Fenerbahçe.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

DENIS SUAREZ | BARCELONA

Barca'nın 24 yaşındaki yıldızı, Katalan ekibinde forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. İspanya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmemek için düzenli forma giymek isteyen Suarez'in Barcelona yönetimine ayrılık talebini ilettiği ifade ediliyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

Denis Suarez, bu sezon Barcelona forması ile 6 maça çıkarken 2 gol katkısında bulundu. İspanyol yıldız ile ilgilenen kulüpler; Wolves, Villarreal, Sevilla ve Fenerbahçe.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya!

ALBERTO MORENO | LIVERPOOL

İspanyol sol bek, Jürgen Klopp'un kendisine adil davranmadığını iddia ederek Liverpool'dan ayrılmak istediğini açıkça dile getirdi.

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