Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki cezalarda son durum - Galeri - Fotomaç
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki cezalarda son durum

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin sonunda yaşanan olaylar nedeniyle teknik heyet ve futbolculara verilen cezaların büyük bölümü tamamlandı.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 14:23:29 Güncelleme: 14:23:44
Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki cezalarda son durum

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın sonunda yaşanan olaylar nedeniyle teknik heyet ve futbolculara verilen cezaların büyük bölümü tamamlandı.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki cezalarda son durum

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, müsabaka hakemine yönelik hakareti ile sonraki açıklamaları nedeniyle toplamda 10, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 8, sarı-kırmızılı futbolculardan Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçeli oyunculardan Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya ise 6 maç men cezası vermişti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki cezalarda son durum

Fatih Terim, Süper Lig'de Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü karşılaşmalarında takımının başında yer almayarak cezasının 5 maçlık bölümünü çekti.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in ilk yarısındaki Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor müsabakaları ile Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynanacak rövanş maçında da takımının başında bulunmayacak.

Terim, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda tur atlaması durumunda son 16 turundaki ilk maç ile Süper Lig'in ikinci yarısındaki MKE Ankaragücü müsabakasında da saha kenarında olmayacak ve cezasını tamamlayacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki cezalarda son durum

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın cezası ise Medipol Başakşehir, Keçiörengücü ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarıyla sona erecek.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki cezalarda son durum

GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN CEZALARI

Galatasaray'da Garry Rodrigues, Fenerbahçe derbisinden sonra 3 lig maçında (Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş) yer almayarak cezasını tamamladı.

Ryan Donk ise Süper Lig'de bu hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak mücadelede görev alamayarak 6 maçlık cezasını bitirecek.

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