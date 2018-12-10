Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki cezalarda son durum

Fatih Terim, Süper Lig'de Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü karşılaşmalarında takımının başında yer almayarak cezasının 5 maçlık bölümünü çekti.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in ilk yarısındaki Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor müsabakaları ile Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynanacak rövanş maçında da takımının başında bulunmayacak.

Terim, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda tur atlaması durumunda son 16 turundaki ilk maç ile Süper Lig'in ikinci yarısındaki MKE Ankaragücü müsabakasında da saha kenarında olmayacak ve cezasını tamamlayacak.