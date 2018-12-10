Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki cezalarda son durum
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, müsabaka hakemine yönelik hakareti ile sonraki açıklamaları nedeniyle toplamda 10, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 8, sarı-kırmızılı futbolculardan Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçeli oyunculardan Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya ise 6 maç men cezası vermişti.
Fatih Terim, Süper Lig'de Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü karşılaşmalarında takımının başında yer almayarak cezasının 5 maçlık bölümünü çekti.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in ilk yarısındaki Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor müsabakaları ile Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynanacak rövanş maçında da takımının başında bulunmayacak.
Terim, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda tur atlaması durumunda son 16 turundaki ilk maç ile Süper Lig'in ikinci yarısındaki MKE Ankaragücü müsabakasında da saha kenarında olmayacak ve cezasını tamamlayacak.
GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN CEZALARI
Galatasaray'da Garry Rodrigues, Fenerbahçe derbisinden sonra 3 lig maçında (Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş) yer almayarak cezasını tamamladı.
Ryan Donk ise Süper Lig'de bu hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak mücadelede görev alamayarak 6 maçlık cezasını bitirecek.