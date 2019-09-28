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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde 11'ler netleşti! Fatih Terim'den büyük sürpriz
Süper Lig'de nefesler tutuldu, tüm gözler Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Ülkemizin iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de kozlarını paylaşacak... İki takımda da derbiye özel önlemler alınırken, teknik direktörler Fatih Terim ve Ersun Yanal derbiye çıkacakları 11'lerde sürpriz değişiklikler planlıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...
28 Eylül 2019 Cumartesi 14:44
Güncelleme: 28.09.2019 14:44
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Ve Süper Lig'de derbi zamanı geldi, çattı... 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ilk derbisi bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
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Saat 20.00'de başlayacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.
Türk futbolunun iki asırlık çınarı Türk Telekom Stadı'nda 390. kez kozlarını paylaşacak. Müthiş bir heyecan fırtınasına sahne olması beklenen dev mücadelede iki ezeli rakip sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak.
Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.
İki takım 120 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 535 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi.