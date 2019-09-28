Galatasaray Fenerbahçe derbisinde 11'ler netleşti! Fatih Terim'den büyük sürpriz

Süper Lig'de nefesler tutuldu, tüm gözler Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Ülkemizin iki dev kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de kozlarını paylaşacak... İki takımda da derbiye özel önlemler alınırken, teknik direktörler Fatih Terim ve Ersun Yanal derbiye çıkacakları 11'lerde sürpriz değişiklikler planlıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:44 Güncelleme: 28.09.2019 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





