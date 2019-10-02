Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası transfer bombası! Luyindama ile Muriç... Son dakika haberleri

Ligin 6. haftasına damga vuran Galatasaray Fenerbahçe maçında gol sesi çıkmamış ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmıştı. İki takımda da öne çıkan isimler oldu ancak iki isim için tutulan rapor sonrası karar verildi. O kararın Luyindama ve Vedat Muriç'in transfer kararı olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika Galatasaray Fenerbahçe transfer haberleri...

2 Ekim 2019 Çarşamba 10:03 Güncelleme: 02.10.2019 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





