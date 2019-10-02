Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası transfer bombası! Luyindama ile Muriç... Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası transfer bombası! Luyindama ile Muriç... Son dakika haberleri

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası transfer bombası! Luyindama ile Muriç... Son dakika haberleri

Ligin 6. haftasına damga vuran Galatasaray Fenerbahçe maçında gol sesi çıkmamış ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmıştı. İki takımda da öne çıkan isimler oldu ancak iki isim için tutulan rapor sonrası karar verildi. O kararın Luyindama ve Vedat Muriç'in transfer kararı olduğu ortaya çıktı. İşte son dakika Galatasaray Fenerbahçe transfer haberleri...
2 Ekim 2019 Çarşamba 10:03 Güncelleme: 02.10.2019 10:04
Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası transfer bombası! Luyindama ile Muriç... Son dakika haberleri

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası transfer bombası! Luyindama ile Muriç... Son dakika haberleri

Bu mücadele öncesi birçok ekibin gözlemcisi maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nda hazır bulundu.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası transfer bombası! Luyindama ile Muriç... Son dakika haberleri

Gözlemcilerin dikkatini özellikle Luyindama ve Vedat Muriç'in çektiği gözlendi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası transfer bombası! Luyindama ile Muriç... Son dakika haberleri

Nihayetinde tutulan raporlar başta Muriç olmak üzere Luyindama'yı da ilgilendiriyordu.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası transfer bombası! Luyindama ile Muriç... Son dakika haberleri

Nitekim beklenen oldu... Derbide iyi görüntü sergileyen iki isim için İngiliz ekibi harekete geçiyor.

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