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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi bilinmesi gerekenler!
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dünyanın sayılı karşılaşmaları arasında yer alan derbi mücadelesi öncesi nefesler tutuldu. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden önce bilinmesi gerekenler...
28 Eylül 2019 Cumartesi 11:43
Güncelleme: 28.09.2019 12:00
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Süper Lig'in 6. haftasıda Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği derbi saat saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
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Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek.
110 yıllık derbide sarı lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.
MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'deki 125. randevularına hazırlanıyor. Önceki 124 maçta Fenerbahçe'nin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor (41B).
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı iç sahadaki son altı derbide yenilmeyen (4G 2B) ve son iki maçını kazanan Galatasaray, 2014 yılından bu yana evinde art arda üç derbi galibiyeti görmedi.