Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 113 ülkede yayınlanacak! Cimbom'a çılgın gelir - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 113 ülkede yayınlanacak! Cimbom'a çılgın gelir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 113 ülkede yayınlanacak! Cimbom'a çılgın gelir

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dünyanın sayılı karşılaşmaları arasında yer alan derbi mücadelesi öncesi nefesler tutuldu. Dev derbi 113 ülkede 19 dilde canlı yayınlanacak. Galatasaray bu dev karşılaşmayla beraber kasasına girecek rakam da belli oldu. İşte tüm detaylar...
28 Eylül 2019 Cumartesi 10:23 Güncelleme: 28.09.2019 10:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 113 ülkede yayınlanacak! Cimbom'a çılgın gelir

Ekonomik açıdan Türkiye'nin en değerli spor karşılaşmalarının başında gelen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, ev sahibi takımın kasasını dolduracak.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 113 ülkede yayınlanacak! Cimbom'a çılgın gelir

Hürriyet'in haberine göre; yayıncı kuruluş beIN Sports'tan verilen bilgiye göre karşılaşma, 113 ülkeye servis edilecek ve 19 dilde canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 113 ülkede yayınlanacak! Cimbom'a çılgın gelir

Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ile Süper Lig'in 6. haftasında çok önemli bir derbi oynayacak olan Galatasaray'ın kasası bir anda dolacak. Cim-Bom'da zorlu mücadelenin getirisi çok yüksek olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 113 ülkede yayınlanacak! Cimbom'a çılgın gelir

Kombine ve misafir tribünü dışında kalan alanlar için satışa çıkarılan 7 bin 450 biletin tamamının satıldığı öğrenildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 113 ülkede yayınlanacak! Cimbom'a çılgın gelir

Bu bilet satışından Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 6 milyon lira girdi. Biletlerin tükenmesinin yanında sarı-kırmızılılarda elde kalan localar da bir maçlığına satıldı.

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