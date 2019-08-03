Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

UEFA, 1955-2019 arasını kapsayan Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm zamanların en iyi kulüpleri sıralamasını yayınladı. Galatasaray, birçok devi geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. İşte o liste...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 10:55
Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı kulübü konumundaki Galatasaray, UEFA'nın yayınladığı son sıralamada oldukça iyi bir konumda yer aldı.

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Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

1955-2019 yılları arasını kapsayan, Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en iyi takımları sıralamasını yayınlayan UEFA'nın listesinde, Galatasaray'ın sırası belli oldu.

Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

Aynı listede Fenerbahçe 46, Beşiktaş 55'inci sırada yer aldı.

Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

Liste katılım sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, atılan ve yenilen gollere göre oluşturuluyor.

Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

Zirvede açık ara Real Madrid bulunuyor. İspanyol devini sırasıyla Bayern Münih, Barcelona, Manchester United ve Juventus takip ediyor.

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