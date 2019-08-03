Galatasaray en iyi kulüpler sıralamasında devleri solladı

UEFA, 1955-2019 arasını kapsayan Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm zamanların en iyi kulüpleri sıralamasını yayınladı. Galatasaray, birçok devi geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. İşte o liste...

3 Ağustos 2019 Cumartesi 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





