Galatasaray Diego Perottiyi istiyor! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Diego Perotti'yi istiyor!

Devre arası transfer döneminde kadroyu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da ilk hedef AS Roma'nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti.

10 Aralık 2018 Pazartesi, 21:23:44 Güncelleme: 07:50:04
Galatasaray Diego Perottiyi istiyor!

Ligin ikinci yarısına hazırlanan Fatih Terim'in gözünün Roma'da forma şansı bulamayan Diego Perotti'de olduğu iddia edildi.

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Galatasaray Diego Perottiyi istiyor!

Biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere sadece 3 maçta 103 dakika Roma forması giyen Arjantinli oyuncuyu kiralamak için Galatasaray'ın ısrarcı olduğu belirtildi.

Galatasaray Diego Perottiyi istiyor!

TYCSPORTS, Boca'nın Perotti'yle anlaştığını ama sarı-kırmızılı ekibin de güçlü bir teklifle 30 yaşındaki oyuncuyu ikna etme konusunda iddialı olduğunu duyurdu.

Galatasaray Diego Perottiyi istiyor!

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Perotti, sol kanat başta on numara ve santrfor olarak da oynayabiliyor.

Galatasaray Diego Perottiyi istiyor!

100 GOLE DİREKT KATKI

Sevilla, Boca Juniors (K), Genoa ve Roma formaları giyen Perotti, kariyeri boyunca çıktığı 357 maçta 45 gol atıp, 55 de asist yapmayı başardı.

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