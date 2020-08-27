Galatasaray Cabezas ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray Cabezas ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi

Galatasaray Cabezas ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi

Geçtiğimiz sezon Luyindama ve Marcao'nun sakatlıkları sonrası defansta büyük sıkıntılar çekmesi nedeniyle transferde bu bölgeye ağırlık veren Galatasaray, 23 yaşındaki stoper Oscar Cabezas ile anlaşma sağlarken, ünlü Kolombiyalı gazeteci Cabezas'ın sözleşme detaylarını ve İstanbul'a geliş tarihi açıkladı. İşte detaylar...

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:45 Güncelleme: 27.08.2020 18:45
Galatasaray Cabezas ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi

Pandemi sonrası elde edilen üst üste kötü sonuçlar nedeniyle geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray Cabezas ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi

GALATASARAY, OSCAR CABEZAS TRANSFERİNİ BİTİRDİ
Kolombiya'da önemli kaynaklar, kadrosunda Luyindama, Emin Bayram, Marcao ve Ahmet Çalık'ı barındıran Galatasaray'ın, Kolombiyalı defans oyuncusu Oscar Cabezas ile anlaştığını yazdı.

Galatasaray Cabezas ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi

CABEZAS, GALATASARAY İÇİN YOLA ÇIKTI
Sol ayağını kullanan 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper, sözleşmesi sona eren oyuncu statüsünde bulunuyor. Futbolcu, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için yola çıktı.

Galatasaray Cabezas ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi

'3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI'
Öte yandan Kolombiya'da yayın yapan El Pais de Cali gazetesinin yazarı Juan Carlos Pamo, Radyospor'a konuştu.

Galatasaray Cabezas ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi

Oscar Cabezas'ın Galatasaray ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladığını söyleyen Pamo, "Kesin olarak teyit ettik. Galatasaray, Oscar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu Galatasaray'a katılmak için bu akşam İstanbul'a uçuyor. Oscar'ın şu an hiçbir sakatlığı yok. Potansiyeli yüksek bir futbolcu olduğu için Galatasaray bu oyuncuyu transfer etti. Henüz 23 yaşında. Hava toplarında çok başarılı, güçlü ve teknik bir stoper" dedi.

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