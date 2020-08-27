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Galatasaray Cabezas ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi
Geçtiğimiz sezon Luyindama ve Marcao'nun sakatlıkları sonrası defansta büyük sıkıntılar çekmesi nedeniyle transferde bu bölgeye ağırlık veren Galatasaray, 23 yaşındaki stoper Oscar Cabezas ile anlaşma sağlarken, ünlü Kolombiyalı gazeteci Cabezas'ın sözleşme detaylarını ve İstanbul'a geliş tarihi açıkladı. İşte detaylar...
27 Ağustos 2020 Perşembe 18:45
Güncelleme: 27.08.2020 18:45
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Pandemi sonrası elde edilen üst üste kötü sonuçlar nedeniyle geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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GALATASARAY, OSCAR CABEZAS TRANSFERİNİ BİTİRDİ Kolombiya'da önemli kaynaklar, kadrosunda Luyindama, Emin Bayram, Marcao ve Ahmet Çalık'ı barındıran Galatasaray'ın, Kolombiyalı defans oyuncusu Oscar Cabezas ile anlaştığını yazdı.
CABEZAS, GALATASARAY İÇİN YOLA ÇIKTI Sol ayağını kullanan 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper, sözleşmesi sona eren oyuncu statüsünde bulunuyor. Futbolcu, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için yola çıktı.
'3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI' Öte yandan Kolombiya'da yayın yapan El Pais de Cali gazetesinin yazarı Juan Carlos Pamo, Radyospor'a konuştu.
Oscar Cabezas'ın Galatasaray ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladığını söyleyen Pamo, "Kesin olarak teyit ettik. Galatasaray, Oscar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu Galatasaray'a katılmak için bu akşam İstanbul'a uçuyor. Oscar'ın şu an hiçbir sakatlığı yok. Potansiyeli yüksek bir futbolcu olduğu için Galatasaray bu oyuncuyu transfer etti. Henüz 23 yaşında. Hava toplarında çok başarılı, güçlü ve teknik bir stoper" dedi.