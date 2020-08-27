Galatasaray Cabezas ile anlaştı! İşte sözleşme detayları ve İstanbul'a geliş tarihi

Oscar Cabezas'ın Galatasaray ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladığını söyleyen Pamo, "Kesin olarak teyit ettik. Galatasaray, Oscar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu Galatasaray'a katılmak için bu akşam İstanbul'a uçuyor. Oscar'ın şu an hiçbir sakatlığı yok. Potansiyeli yüksek bir futbolcu olduğu için Galatasaray bu oyuncuyu transfer etti. Henüz 23 yaşında. Hava toplarında çok başarılı, güçlü ve teknik bir stoper" dedi.