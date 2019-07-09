Galatasaray büyük oynuyor! Yeni yıldız İngiltere'den - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray büyük oynuyor! Yeni yıldız İngiltere'den

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon hem şampiyonluğa oynayacak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı elde edebilecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yeni bir yıldız gündeme alındı. Fatih Terim'in "Kesinlikle alınmalı" dediği futbolcu için girişimler başladı. İşte ayrıntılar...
9 Temmuz 2019 Salı 09:38
Galatasaray büyük oynuyor! Yeni yıldız İngiltere'den
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray büyük oynuyor! Yeni yıldız İngiltere'den
Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in istediği iki yönlü orta saha oyuncusu tanımına uyan ismi buldu.
Galatasaray büyük oynuyor! Yeni yıldız İngiltere'den

Terim'in "Kesinlikle alınmalı" dediği futbolcu için yönetim harekete geçti.

Galatasaray büyük oynuyor! Yeni yıldız İngiltere'den

Ndiaye ile yollarını ayıran, Fernando'yu da Sevilla'ya satmak için pazarlık yapan Cimbom transferi bitirmek için gün sayıyor.

Galatasaray büyük oynuyor! Yeni yıldız İngiltere'den

Sarı-kırmızılılar Fulham'ın Fildişi Sahilli 27 yaşındaki futbolcusu Jean Michael Seri ile yakın temasta.

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