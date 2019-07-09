Galatasaray büyük oynuyor! Yeni yıldız İngiltere'den

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon hem şampiyonluğa oynayacak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı elde edebilecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yeni bir yıldız gündeme alındı. Fatih Terim'in "Kesinlikle alınmalı" dediği futbolcu için girişimler başladı. İşte ayrıntılar...

9 Temmuz 2019 Salı 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





