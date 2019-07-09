Galatasaray büyük oynuyor! Yeni yıldız İngiltere'den
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon hem şampiyonluğa oynayacak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı elde edebilecek bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yeni bir yıldız gündeme alındı. Fatih Terim'in "Kesinlikle alınmalı" dediği futbolcu için girişimler başladı. İşte ayrıntılar...
9 Temmuz 2019 Salı 09:38
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor.
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Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in istediği iki yönlü orta saha oyuncusu tanımına uyan ismi buldu.
Terim'in "Kesinlikle alınmalı" dediği futbolcu için yönetim harekete geçti.
Ndiaye ile yollarını ayıran, Fernando'yu da Sevilla'ya satmak için pazarlık yapan Cimbom transferi bitirmek için gün sayıyor.
Sarı-kırmızılılar Fulham'ın Fildişi Sahilli 27 yaşındaki futbolcusu Jean Michael Seri ile yakın temasta.