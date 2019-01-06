Galatasaray böyle uçacak! Rodriguesin yerine... Transfer bombası... - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Galatasaray böyle uçacak! Rodrigues'in yerine... Transfer bombası...

Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a gönderen ve kasasını büyük ölçüde rahatlatan Galatasaray, Rodrigues'in yerine aradığı ismi buldu.

6 Ocak 2019 Pazar, 11:09:03 Güncelleme: 11:12:09
Galatasaray böyle uçacak! Rodriguesin yerine... Transfer bombası...

Galatasaray'da 1.9 milyon euro'ya oynayan Garry Rodrigues, Al-Ittihad ile mega bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Artık imzalar bekleniyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray böyle uçacak! Rodriguesin yerine... Transfer bombası...

Yıllık 4 milyon euro'dan 12 milyon euro'luk bir rakamdan bahsediliyor. Galatasaray da 3.5 milyon euro'ya mal ettiği oyuncudan 10.5 milyon euro kasasına koyacak.

Galatasaray böyle uçacak! Rodriguesin yerine... Transfer bombası...

Sarı kırmızılılarda Garry Rodrigues'in yerine yine aynı ayarda bir isim de bulundu ve girişimlere başlandı. İşte detaylar...

Galatasaray böyle uçacak! Rodriguesin yerine... Transfer bombası...

TERİM ÇOK İSTİYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği futbolcu için harekete geçti.

Galatasaray böyle uçacak! Rodriguesin yerine... Transfer bombası...

G.SARAY'I KANATLANDIRACAK!
O isim Kasımpaşalı hücum kanat oyuncusu Trezeguet... Galatasaray'ın 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Trezeguet için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor ve Rodrigues'in de yerini fazlasıyla dolduracağı düşünülüyor.

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