Galatasaray bombaları peş peşe patlatıyor! Tam 27 milyon Euro...
Son olarak sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla deviren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için yıldız isimleri kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. İşte Galatasaray'ın listesinde olan İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Henry Onyekuru'da son durum ve transfer gelişmeleri...
11 Ocak 2021 Pazartesi 09:05, Güncelleme 11.01.2021 09:07
Galatasaray bombaları peş peşe patlatıyor! Tam 27 milyon Euro...