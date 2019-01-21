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Galatasaray Boluspor deplasmanında
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 11:29:40 Güncelleme: 11:32:01
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TERİM'İN CEZASI DOLUYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.
Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek.
Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.
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