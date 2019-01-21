Galatasaray Boluspor deplasmanında - Fotomaç
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray Boluspor deplasmanında

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak.
21 Ocak 2019 Pazartesi, 11:29:40 Güncelleme: 11:32:01
Galatasaray Boluspor deplasmanında

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Boluspor'a konuk olacak

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Galatasaray Boluspor deplasmanında

İki takım arasında 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Galatasaray Boluspor deplasmanında

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Galatasaray Boluspor deplasmanında

TERİM'İN CEZASI DOLUYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek.

Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.

Galatasaray Boluspor deplasmanında

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray, Boluspor deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

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