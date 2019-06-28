Galatasaray bir transferi daha duyuruyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray bir transferi daha duyuruyor!

Spor Toto Süper Lig'i çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına Fatih Terim'in raporları doğrultusunda devam eden sarı-kırmılılar Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı. Aslan'ın yeni transferi ile ilgili Fransa'dan son dakika haberi geldi. İşte transferin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
28 Haziran 2019 Cuma 23:03
Galatasaray bir transferi daha duyuruyor!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.


GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray bir transferi daha duyuruyor!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

Galatasaray bir transferi daha duyuruyor!

Birçok isimle temas halinde olan Galatasaraylı kurmaylar Adem Büyük, Babel ve Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı.

Galatasaray bir transferi daha duyuruyor!

Banega transferini büyük ölçüde bitiren Aslan, bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray bir transferi daha duyuruyor!

Transfer görüşmelerine son sürat devam eden sarı-kırmızılı kurmaylara Fransa'dan bir transfer haberi daha geldi.

İşte transferin detayları...

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