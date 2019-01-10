Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray, devre arasında yapacağı transferler ile ligin ikinci devresinde 22.şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Galatasaray'ın bu doğrultuda ilk hedefi Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh. 'Benjamin Tetteh kimdir, nerede oynuyor, kaç yaşında ve değeri ne kadar?' gibi soruların cevapları haberimizde.