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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması! Beklenen karar çıktı...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de UEFA Fair Play Komitesi'nin yeniden yargılanma kararına yönelik CAS'a yapılan itirazın davasının sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
15 Şubat 2019 Cuma 14:54
Güncelleme: 15.02.2019 15:32
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UEFA'ya mali durumun düzeleceğine dair sunumlar yaptıklarını ve söz verdiklerini hatırlatan Başkan Cengiz, "13 Haziran'da yetki aldık. 4 yıllık bir yapılandırma anlaşması yaptılar.
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5 Ekim'e kadar yoğun mücadele verdik. Komite bize men cezası vermedi. Mali durumun düzenli iyiye gitmesi ve bizimle aynı süreçte olan Avrupa kulüplerine göre Galatasaray'ın iyi performans sergilemesi çok etkiledi.
Bizim yeniden yargılanmamızı istediler. Denetlenmekten rahatsız olmuyoruz. 5 Ekim 2018 CAS'a itiraz ettik. Uluslararası hukuk bürosundan avukat tutarak davayı açtık.
Bugünün tarihi 15 Şubat 2019. 4 aydır ciddi inceleme sonunda CAS saat 14.30 itibariyle kararı açıklandı. CAS'ta davayı kazandık.
İtiraz kabul edildi. Yeniden yargılanma reddedildi. Yapılandırma anlaşması devam edecek. Men cezası söz konusu değil.