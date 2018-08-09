Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden olay sözler!

'VİDEO KAYDI MI O?'

Bir yemek masasında Tuzlalı Galatasaraylılar ile oturup sohbet ettiği görüntülere yansıyan Cengiz, "Herkes istiyor ki şampiyonluğu ben alayım. Haklı adam kendine göre. Fair Play, dostluk, kardeşlik diyor ama gerekirse her şeyi yapacaksın diyor adam. Söyleyemiyor ama duyuyoruz. Hayırlısı. Bazen 'Oynamadan alsak'. Zaten millet diyor ki bu kadroyla folofoş olursun. Ee o zaman bırak git" diyor. görüntülendiğini fark edince de "Hayırdır video kaydı mı o?" ifadesini kullanıyor.