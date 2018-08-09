Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden olay sözler! - Galeri - Fotomaç
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den olay sözler!

    9 Ağustos 2018 Perşembe, 00:33:34 Güncelleme: 00:34:17
    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den olay sözler!
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden olay sözler!

    Finansal Fair Play kararları nedeniyle transfer yapmakta zorlanan Galatasaray'da, dün akşam şok edici bir gelişme yaşandı.

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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den olay sözler!
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    • 4
    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden olay sözler!

    Tuzla'da gerçekleştirilen Galatasaraylılar buluşmasında kaydedilen bir video görüntüsünde Cengiz'in "Millet diyor ki bu Galatasaray folofoş olur. E o zaman bırakıp gidelim" sözleri büyük yankı uyandırdı.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den olay sözler!
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden olay sözler!

    Taraftarlar, Terim'in takviye isteğine rağmen halen transfer yapmayıp bu sözleri kullanan Mustafa Cengiz'i eleştiri yağmuruna tuttu.

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den olay sözler!
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden olay sözler!

    'VİDEO KAYDI MI O?'
    Bir yemek masasında Tuzlalı Galatasaraylılar ile oturup sohbet ettiği görüntülere yansıyan Cengiz, "Herkes istiyor ki şampiyonluğu ben alayım. Haklı adam kendine göre. Fair Play, dostluk, kardeşlik diyor ama gerekirse her şeyi yapacaksın diyor adam. Söyleyemiyor ama duyuyoruz. Hayırlısı. Bazen 'Oynamadan alsak'. Zaten millet diyor ki bu kadroyla folofoş olursun. Ee o zaman bırak git" diyor. görüntülendiğini fark edince de "Hayırdır video kaydı mı o?" ifadesini kullanıyor.

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