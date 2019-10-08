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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Yusuf Günay, Şükrü Hanedar'ın babasının cenazesinde bir araya geldi. Başkan Cengiz, cenaze sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
8 Ekim 2019 Salı 17:06
Güncelleme: 08.10.2019 17:12
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
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Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, belli şer cephelerinin tabiri caizse lağım farelerinin nasıl saldırdığını, gerek yönetimimize gerek hocamıza şaşkınlıkla izledik.
Bana intikal edenlerin tamamını hukuka sevk ettik. Bu ülkede hukuk adalet var ise bu yaratılmak istenilen algıyı kıracaktır buna inanıyoruz.
Biz başarılara, şampiyonluklara odaklanan bir camiayız. Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok. Fatih hocamız dünya çapında bir isim, onun değerini biliyoruz.
Her yönetimde, her başarıya giden yolda binlerce parametre içinde tabi ki yüzde yüz birlikte olmanız mümkün değil.