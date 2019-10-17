Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz isyan etti: Artık yeter!

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi bir konudan çok dert yanıyor. Sebebi de Başkan'ın tabiriyle 'şer odaklarıyla' uğraş verilirken, birlik beraberliğe ihtiyaç duyulurken kendi camiası içinden gelen yıpratıcı söz ve eylemler. Bu eylemler karşısında suskunluğunu bozan Mustafa Cengiz sonunda isyan etti. İşte detaylar...

17 Ekim 2019 Perşembe 07:16 Güncelleme: 17.10.2019 07:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





