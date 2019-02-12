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Galatasaray Başkanı Cengiz, Ali Koç'a gönderme mi yaptı? İşte o soru...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferler kapsamında yapılan imza töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz'in yaptığı bir açıklama sonrası akıllara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ifadeleri geldi. Cengiz, Koç'a gönderme mi yaptı? İşte o diyalog ve iki başkanın açıklamaları...
12 Şubat 2019 Salı 15:15
Güncelleme: 12.02.2019 15:27
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"Şeffaflık konusuna çok önem vereceğimizi en başından itibaren sizlere taahhüt etmiştik…" bu cümle Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Ali Koç'un F.Bahçe dergisinde yayımlanan ilk yazısından…
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Yine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 27 Ekim 2018 tarihinde Yüksek Divan Kurulu'nda da şeffaflık konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Koç şu ifadeleri kullanmıştı:
"Açıklık getirmek istediğim bir mevzu var. Biz mümkün olduğunca şeffaf olmaya çalışıyoruz. Bir şey söyleyeceğimiz zaman açık açık söylüyoruz. Kapı arkalarında, lokantalarda, barlarda medya mensuplarıyla bir araya gelip onlara arkadan haberler verip algı yaratıp açıklamalar yapmıyoruz. Çıkıyoruz, açıklıyoruz."
"Muhasebe olarak verilen ihziyattan memnunum dediniz. Çok teşekkürler. Bizler de sizlerin memnun olması için bunları yapıyoruz. Biz sizlerin emrindeyiz. Bu camiayı daha iyi noktaya getirmek için geldik. Şeffaf olmak açık olmak çok önemli."
"Ne kadar şeffaf olursak o kadar hesap verebiliriz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz."