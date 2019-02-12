Galatasaray Başkanı Cengiz, Ali Koç'a gönderme mi yaptı? İşte o soru...

"Muhasebe olarak verilen ihziyattan memnunum dediniz. Çok teşekkürler. Bizler de sizlerin memnun olması için bunları yapıyoruz. Biz sizlerin emrindeyiz. Bu camiayı daha iyi noktaya getirmek için geldik. Şeffaf olmak açık olmak çok önemli."