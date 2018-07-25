Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayraktan Emre Akbaba müjdesi!

Emre Akbaba hakkındaki düşünceleri sorulan Bakkal, "Biz kulüp olarak ve sonrasında ben zaten izin verdim. Emre Akbaba Türkiye'de önemli bir oyuncu, bize de çok büyük faydaları oldu ama gitmesine, kulüp ve ben karşı değildik. Her iki taraf için de inşallah hayırlı olur. Hem Emre hem de bizim için hayırlı olur." dedi.