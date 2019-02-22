Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor - Fotomaç
22 Şubat 2019, Cuma
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Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

Futbolda Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, bu kulvarda son yıllarda beklentilerin altında kaldı.
22 Şubat 2019 Cuma 12:09 Güncelleme: 22.02.2019 13:05
Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

Türk futbol tarihinde A takım seviyesinde uluslararası organizasyonlarda şampiyonluk yaşayan tek ekip olan sarı-kırmızılılar, son 5 yıldaki performansıyla bu alanda taraftarlarını sevindiremedi.

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Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

İlk olarak 1956-1957 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele etmeye başlayan Galatasaray, bu kulvarda 46. sezonunu yaşadı.

Tarihinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri bulunan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final, 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda da 1 kez son 8 takım arasına kaldı.

Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

Elde ettiği sonuçlarla Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda bu görüntüsünden uzaklaştı.

Son olarak teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, ilk sezonunda çeyrek final, ikinci sezonunda ise son 16 turunda boy gösterdi.

Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

Galatasaray, sonraki 5 sezonluk süreçte Avrupa'da istediği sonuçları elde edemedi. 2014-2015 sezonunda doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 puan alabilen Galatasaray, grup sonuncu olarak elendi.

Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

2015-2016 sezonunda yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grup üçüncüsü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Galatasaray, "Kupa 2"de ise son 32 turunda İtalyan ekibi Lazio'ya elenmekten kurtulamadı.

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