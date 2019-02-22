Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor
İlk olarak 1956-1957 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele etmeye başlayan Galatasaray, bu kulvarda 46. sezonunu yaşadı.
Tarihinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri bulunan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final, 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda da 1 kez son 8 takım arasına kaldı.
Elde ettiği sonuçlarla Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda bu görüntüsünden uzaklaştı.
Son olarak teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, ilk sezonunda çeyrek final, ikinci sezonunda ise son 16 turunda boy gösterdi.