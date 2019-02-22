Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

Elde ettiği sonuçlarla Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda bu görüntüsünden uzaklaştı.

Son olarak teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, ilk sezonunda çeyrek final, ikinci sezonunda ise son 16 turunda boy gösterdi.