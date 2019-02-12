Galatasaray Avrupa mesaisine başladı

Daha sonra çalışmaya Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda topla ısınma ile devam edildi. Antrenmanın ana bölümünde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.