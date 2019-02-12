Galatasaray Avrupa mesaisine başladı - Fotomaç
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Galatasaray Avrupa mesaisine başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk ayağında Portekiz temsilcisi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
12 Şubat 2019 Salı 14:21
Galatasaray Avrupa mesaisine başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda bireysel core stabilizasyon çalışması yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Avrupa mesaisine başladı

Daha sonra çalışmaya Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda topla ısınma ile devam edildi. Antrenmanın ana bölümünde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray Avrupa mesaisine başladı

Mariano, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray Avrupa mesaisine başladı

Galatasaray, Benfica karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray Avrupa mesaisine başladı

Teknik Direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise saat 15.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

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