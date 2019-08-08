Galatasaray atağa kalktı! 3 transfer 4 ayrılık

Sezonu Süper Kupa ile açan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu mücadeleler verecek sarı-kırmızılılarda kadroya önemli isimler dahil ediliyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ise yönetime kadroda düşünmediği futbolcuların isimlerini iletti. İşte Galatasaray'daki son transfer gelişmeleri...
8 Ağustos 2019 Perşembe 08:33
Güncelleme: 08.08.2019 08:50
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarında atağa kalktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Kupa finalinde Akhisarspor'u yenerek müzesine bir kupa daha ekleyen Cimbom, ligin başlamasına sayılı günler kala transfere hız verdi.
Falcao transferinde sona gelen sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen isimler de netlik kazandı.
İşte Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve kadroda düşünülmeyen isimler...
Galatasaray'da, transferi bir süredir merak konusu olan Senegalli forvet Mbaye Diagne bugün İngitlere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satılacak.