Galatasaray atağa kalktı! 3 transfer 4 ayrılık - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Galatasaray atağa kalktı! 3 transfer 4 ayrılık

Sezonu Süper Kupa ile açan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu mücadeleler verecek sarı-kırmızılılarda kadroya önemli isimler dahil ediliyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ise yönetime kadroda düşünmediği futbolcuların isimlerini iletti. İşte Galatasaray'daki son transfer gelişmeleri...
8 Ağustos 2019 Perşembe 08:33 Güncelleme: 08.08.2019 08:50
Galatasaray atağa kalktı! 3 transfer 4 ayrılık

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarında atağa kalktı.

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Galatasaray atağa kalktı! 3 transfer 4 ayrılık

Süper Kupa finalinde Akhisarspor'u yenerek müzesine bir kupa daha ekleyen Cimbom, ligin başlamasına sayılı günler kala transfere hız verdi.

Galatasaray atağa kalktı! 3 transfer 4 ayrılık

Falcao transferinde sona gelen sarı-kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen isimler de netlik kazandı.

Galatasaray atağa kalktı! 3 transfer 4 ayrılık

İşte Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve kadroda düşünülmeyen isimler...

Galatasaray atağa kalktı! 3 transfer 4 ayrılık

Galatasaray'da, transferi bir süredir merak konusu olan Senegalli forvet Mbaye Diagne bugün İngitlere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satılacak.

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