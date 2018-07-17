Galatasaray antrenmanında VAR sürprizi! - Galeri - Fotomaç
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Galatasaray antrenmanında 'VAR' sürprizi!

    17 Temmuz 2018 Salı, 13:47:44 Güncelleme: 13:51:00
    Galatasaray antrenmanında 'VAR' sürprizi!
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    Galatasaray antrenmanında VAR sürprizi!

    Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Montrö kampındaki günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak antrenmanı yakından takip ederken, futbolcularla da tek tek ilgilendi.

    Galatasaray antrenmanında 'VAR' sürprizi!
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    Galatasaray antrenmanında VAR sürprizi!

    İsviçre'nin Montrö kentindeki sabah idmanı ısınma hareketleri ile başlarken, futbolcuların gruplar halinde top çevirmesiyle devam etti.

    Galatasaray antrenmanında 'VAR' sürprizi!
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    Galatasaray antrenmanında VAR sürprizi!

    Futbolcular antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Galatasaray antrenmanında 'VAR' sürprizi!
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    Galatasaray antrenmanında VAR sürprizi!

    TERİM'DEN "VAR" İŞARETİ
    Bu arada çift kale maça, teknik direktör Fatih Terim'in Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi işareti yapması damga vurdu.

    Galatasaray antrenmanında 'VAR' sürprizi!
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    Galatasaray antrenmanında VAR sürprizi!

    Bafetimbi Gomis'in bir pozisyon sonrası penaltı itirazına Fatih Terim müdahale ederek, "VAR" işareti yaptı ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Garry Rodrigues de penaltıyı gole çevirdi.

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