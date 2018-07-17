17 Temmuz 2018 Salı, 13:47:44
Güncelleme: 13:51:00
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Galatasaray antrenmanında 'VAR' sürprizi!
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Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Montrö kampındaki günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak antrenmanı yakından takip ederken, futbolcularla da tek tek ilgilendi.
Galatasaray antrenmanında 'VAR' sürprizi!
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İsviçre'nin Montrö kentindeki sabah idmanı ısınma hareketleri ile başlarken, futbolcuların gruplar halinde top çevirmesiyle devam etti.
Galatasaray antrenmanında 'VAR' sürprizi!
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Futbolcular antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Galatasaray antrenmanında 'VAR' sürprizi!
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TERİM'DEN "VAR" İŞARETİ
Bu arada çift kale maça, teknik direktör Fatih Terim'in Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi işareti yapması damga vurdu.
Galatasaray antrenmanında 'VAR' sürprizi!
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Bafetimbi Gomis'in bir pozisyon sonrası penaltı itirazına Fatih Terim müdahale ederek, "VAR" işareti yaptı ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Garry Rodrigues de penaltıyı gole çevirdi.