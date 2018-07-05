Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...

    5 Temmuz 2018 Perşembe, 12:21:33 Güncelleme: 12:23:01
    Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...
    • 1
    • 11
    Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...

    Galatasaray'ın antrenmanında dikkat çeken bir isim yer aldı.

    Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...
    • 2
    • 11
    Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...

    30 Haziran'da Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan eray İşcan, yeniden Florya'ya döndü.

    Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...
    • 3
    • 11
    Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...

    26 yaşındaki kaleciyle ilgili resmi açıklama yapılmasa da idmana çıkması Galatasaray'la yeni sözleşme yaptığı iddialarını güçlendirdi.

    Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...
    • 4
    • 11
    Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...

    YILLIK 1 MİLYON LİRA
    Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Eray İşcan, performansıyla taraftarın tepkisini çeken bir isimdi. Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki file bekçi 1 milyon lira yıllık ücret alıyordu.

    Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...
    • 5
    • 11
    Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...

    Galatasaraylı taraftarlar Eray İşcan'ın sözleşmesinin bitmiş olmasına rağmen antrenmana katılmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. O paylaşımlardan bazıları şöyle:

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN