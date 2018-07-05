Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...
5 Temmuz 2018 Perşembe, 12:21:33
Güncelleme: 12:23:01
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Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...
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Galatasaray'ın antrenmanında dikkat çeken bir isim yer aldı.
Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...
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30 Haziran'da Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan eray İşcan, yeniden Florya'ya döndü.
Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...
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26 yaşındaki kaleciyle ilgili resmi açıklama yapılmasa da idmana çıkması Galatasaray'la yeni sözleşme yaptığı iddialarını güçlendirdi.
Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...
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YILLIK 1 MİLYON LİRA
Sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Eray İşcan, performansıyla taraftarın tepkisini çeken bir isimdi. Galatasaray altyapısından yetişen 26 yaşındaki file bekçi 1 milyon lira yıllık ücret alıyordu.
Galatasaray antrenmanında sürpriz isim! Taraftardan tepki yağdı...
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Galatasaraylı taraftarlar Eray İşcan'ın sözleşmesinin bitmiş olmasına rağmen antrenmana katılmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. O paylaşımlardan bazıları şöyle: