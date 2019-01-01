Galatasaray Alana kavuşuyor - Galeri - Fotomaç
02 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray Alan'a kavuşuyor

İmza parası dahil 3.5 milyon euro'ya el sıkışılan Brezilyalı yıldızın uçak biletleri alındı. Alan Carvalho, sarı-kırmızılı takım ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

1 Ocak 2019 Salı, 23:53:58 Güncelleme: 07:58:47
Galatasaray Alana kavuşuyor

İlk yarıda sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da ilk transfer Alan Carvalho...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Alana kavuşuyor

İlk yarı bitmeden golcü arayışlarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in de onayıyla Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna kattı.

Galatasaray Alana kavuşuyor

Menajeriyle birlikte İstanbul'a gelecek olan 29 yaşındaki yıldız için THY'den 7 Ocak için 2 bilet ayrıldığı öğrenildi.

Galatasaray Alana kavuşuyor

Yeni yıl tatilinde olan Alan, Fransa üzerinden Atatürk Havaalanı'na iniş yapacak.

Galatasaray Alana kavuşuyor

COŞKULU KUTLAMA

Alan Carvalho'nun mali detayları da belli olmaya başladı. Çin'in Guangzhou Evergrande takımı ile sözleşmesi sona eren futbolcunun, imza parası dahil yıllık 3.5 milyon euro'ya 'Evet' dediği belirtiliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN