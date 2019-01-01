Galatasaray Alana kavuşuyor

İmza parası dahil 3.5 milyon euro'ya el sıkışılan Brezilyalı yıldızın uçak biletleri alındı. Alan Carvalho, sarı-kırmızılı takım ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
1 Ocak 2019 Salı, 23:53:58
Güncelleme: 07:58:47
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İlk yarıda sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da ilk transfer Alan Carvalho...
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İlk yarı bitmeden golcü arayışlarına başlayan sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in de onayıyla Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna kattı.
Menajeriyle birlikte İstanbul'a gelecek olan 29 yaşındaki yıldız için THY'den 7 Ocak için 2 bilet ayrıldığı öğrenildi.
Yeni yıl tatilinde olan Alan, Fransa üzerinden Atatürk Havaalanı'na iniş yapacak.
COŞKULU KUTLAMA
Alan Carvalho'nun mali detayları da belli olmaya başladı. Çin'in Guangzhou Evergrande takımı ile sözleşmesi sona eren futbolcunun, imza parası dahil yıllık 3.5 milyon euro'ya 'Evet' dediği belirtiliyor.