Galatasaray Alan Carvalhoda mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek para - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray Alan Carvalho'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek para

Sezon başında Bafetimbi Gomis'i satıp yerini dolduramayan Galatasaray Yönetimi, teknik heyetin ve taraftarın santrfor hasretine son veriyor...

29 Aralık 2018 Cumartesi, 13:52:16 Güncelleme: 14:28:29
Galatasaray Alan Carvalhoda mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek para

Teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği ve listenin ilk sırasına yazdığı Alan Carvalho ile her konuda anlaşıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Alan Carvalhoda mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek para

Çin Kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki golcüye bonservis ücreti de ödenmeyecek.

Galatasaray Alan Carvalhoda mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek para

YILLIK 3,5 MİLYON EURO

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Alan ile senelik 3,5 milyon avroluk ücret öneren Galatasaraylı yetkililerin teklifi kabul gördü ve karşılıklı el sıkışıldı.

Galatasaray Alan Carvalhoda mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek para

Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Alan'ı bitirdik, kampa yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Alan Carvalhoda mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek para

BREZİLYALILAR AVANTAJ

Alan Carvalho'nun Galatasaray forması giymesi sadece resmî imzaya kalırken, golcü futbolcu İstanbul'daki havayı, stadı, taraftarları çok merak ediyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN