Galatasaray Alan Carvalhoda mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek para - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Alan Carvalho'da mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek para
Sezon başında Bafetimbi Gomis'i satıp yerini dolduramayan Galatasaray Yönetimi, teknik heyetin ve taraftarın santrfor hasretine son veriyor...
29 Aralık 2018 Cumartesi, 13:52:16
Güncelleme: 14:28:29
Teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği ve listenin ilk sırasına yazdığı Alan Carvalho ile her konuda anlaşıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çin Kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki golcüye bonservis ücreti de ödenmeyecek.
YILLIK 3,5 MİLYON EURO
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Alan ile senelik 3,5 milyon avroluk ücret öneren Galatasaraylı yetkililerin teklifi kabul gördü ve karşılıklı el sıkışıldı.
Sarı-kırmızılı yöneticiler, "Alan'ı bitirdik, kampa yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
BREZİLYALILAR AVANTAJ
Alan Carvalho'nun Galatasaray forması giymesi sadece resmî imzaya kalırken, golcü futbolcu İstanbul'daki havayı, stadı, taraftarları çok merak ediyor.