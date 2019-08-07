Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi 11'ler belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi 11'ler belli oldu

Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu kupada 9. kez, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise ikinci kez mücadele ediyor. Karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 20:37 Güncelleme: 07.08.2019 20:44
Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi 11'ler belli oldu

Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu kupada 9. kez, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise ikinci kez mücadele ediyor. İki takım arasında geçen yıl oynanan Süper Kupa maçını penaltı atışları sonucunda kazanan Akhisarspor, kupanın sahibi olmuştu. Karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi 11'ler belli oldu

AKHİSARSPOR 11'İ

GÖKHAN

Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi 11'ler belli oldu

TOLGA

Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi 11'ler belli oldu

COCALIC

Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi 11'ler belli oldu

ALPEREN

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