Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi 11'ler belli oldu

Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu kupada 9. kez, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise ikinci kez mücadele ediyor. Karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu...

7 Ağustos 2019 Çarşamba 20:37 Güncelleme: 07.08.2019 20:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





