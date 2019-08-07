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Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi 11'ler belli oldu
Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu kupada 9. kez, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise ikinci kez mücadele ediyor. Karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 20:37 Güncelleme: 07.08.2019 20:44
Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu kupada 9. kez, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise ikinci kez mücadele ediyor. İki takım arasında geçen yıl oynanan Süper Kupa maçını penaltı atışları sonucunda kazanan Akhisarspor, kupanın sahibi olmuştu. Karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu.
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