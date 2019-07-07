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07 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

Galatasaray, uzun süredir temas halinde olduğu Vincent Aboubakar'ı ikna etti. 27 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği iddia edildi.
7 Temmuz 2019 Pazar 07:49 Güncelleme: 07.07.2019 07:49
Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

Transfer listesinde birçok yıldız isim bulunan Galatasaray, somut adımlar atmaya başlıyor.

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Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu Vincent Aboubakar'da mutlu sona çok yaklaştı.

Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

Porto'nun Ze Luis'i transfer etmesinin ardından Portekiz ekibinde forma şansı azalan Aboubakar'ın Aslan'a imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.

Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki golcünün birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

G.Saraylı idarecilerin Aboubakar ile yaptığı görüşmelerde el sıkıştığı öğrenilirken, kulüpler arasında ufak pürüzler kaldığı kaydedildi.

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