Galatasaray Aboubakar'da mutlu sona yakın

Galatasaray, uzun süredir temas halinde olduğu Vincent Aboubakar'ı ikna etti. 27 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği iddia edildi.

7 Temmuz 2019 Pazar 07:49 Güncelleme: 07.07.2019 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





