Galatasaray 2 transferi KAP'a bildirdi!

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. İlk yarıda alınan başarısız sonuçların ardından silbaştan bir kadro kuracak olan sarı-kırmızılılar listesindeki yıldızlarla bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Transferde ilk olarak Uruguaylı sol bek Saracchi'nin transferi konusunda her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, Saracchi'den sonra ikinci transferini de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte transferin detayları...

3 Ocak 2020 Cuma 22:18 Güncelleme: 03.01.2020 22:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





