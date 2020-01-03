Galatasaray 2 transferi KAP'a bildirdi!

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. İlk yarıda alınan başarısız sonuçların ardından silbaştan bir kadro kuracak olan sarı-kırmızılılar listesindeki yıldızlarla bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Transferde ilk olarak Uruguaylı sol bek Saracchi'nin transferi konusunda her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, Saracchi'den sonra ikinci transferini de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte transferin detayları...
3 Ocak 2020 Cuma 22:18
Güncelleme: 03.01.2020 22:35
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Ara transfer dönemi için bütün ekipler hummalı bir çalışma içine girmişken, bu kulüpler arasında transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da beklenen oldu ve transfer bombaları üst üste patlamaya başladı.
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Süper Lig'in ilk yarısında topladığı 27 puanla 7. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne de erken havlu atan sarı-kırmızılı takım taraftarını üzmüştü.
Yaz transfer döneminde sükseli transferler yapan Galatasaray'da yıldız isimler beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.
Takım olgusundan uzak bir görüntü çizen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, kötü gidişatın ardından duruma el koydu.
Radikal kararlar alacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, gemiyi ocak ayına bir şekilde yanaştıracaklarını ifade etmiş ve yaşanacak olan büyük değişikliğin sinyallerini vermişti.