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Galasaray idmanında Fatih Terim'in görüntüsü dikkat çekti!
Galatasaray sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılı takımın idmanına yeni transfer Henry Onyekuru ve lisansı yeniden çıkarılan Martin Linnes de katıldı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldız futbolcusuyla yakından ilgilendi. İşte o anlar ve Galatasaray antrenmanından kareler...
6 Ocak 2020 Pazartesi 00:14
Güncelleme: 06.01.2020 00:14
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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.
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Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmanın ana bölümünde yön değiştirme ve sprint çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Günün medya mensuplarına açık olarak yapılan ikinci idmanına topla ısınma hareketleriyle başlandı.
Devam eden bölümde sınırlı alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise iki grup hâlinde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Monaco'dan kiralık olarak Galatasaray'a geri dönen Henry Onyekuru, akşam antrenmanında takımla birlikte çalışmalara katıldı.