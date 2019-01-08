Franck Ribery ateşi yaktı! Galatasaray... - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Franck Ribery ateşi yaktı! Galatasaray...

Sezonun ikinci yarısına iddialı girmek isteyen Galatasaray'da gündem Bayern Münih'te sıkıntılı günler geçiren Franck Ribery...

8 Ocak 2019 Salı, 09:15:25 Güncelleme: 09:19:08
Franck Ribery ateşi yaktı! Galatasaray...

Ribery'nin geçtiğimiz hafta kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından ağır küfürler etmesinin ardından Bayern Münih, yıldız futbolcuyu gözden çıkardı.

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Franck Ribery ateşi yaktı! Galatasaray...

14 YIL SONRA DÖNEBİLİR

Bu gelişmelerin ardından Fransız yıldızın adı Galatasaray ile anılmaya başlandı.

Franck Ribery ateşi yaktı! Galatasaray...

FRANCK RIBERY ATEŞİ YAKTI

Fransız yıldızın 14 yıl sonra geri dönebileceği belirtilirken bu durum Ribery'ye de soruldu.

Franck Ribery ateşi yaktı! Galatasaray...

Başarılı oyuncu, "Geleceğimin ne olacağı konusunda bir fikrim yok. Galatasaray; inanılmaz bir güç, inanılmaz bir taraftar topluluğu ve öyle bir taraftarın önünde oynamak futbol kariyerimde aldığım en büyük zevkti" dedi.

Franck Ribery ateşi yaktı! Galatasaray...

FATİH TERİM'E BAĞLI

Bayern'de kadro dışı kararının verilmesi halinde, 35 yaşında olan Ribery için transfer kararını sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi verecek.

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