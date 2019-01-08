Franck Ribery ateşi yaktı! Galatasaray...

Sezonun ikinci yarısına iddialı girmek isteyen Galatasaray'da gündem Bayern Münih'te sıkıntılı günler geçiren Franck Ribery...
8 Ocak 2019 Salı, 09:15:25
Güncelleme: 09:19:08
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Ribery'nin geçtiğimiz hafta kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından ağır küfürler etmesinin ardından Bayern Münih, yıldız futbolcuyu gözden çıkardı.
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14 YIL SONRA DÖNEBİLİR
Bu gelişmelerin ardından Fransız yıldızın adı Galatasaray ile anılmaya başlandı.
FRANCK RIBERY ATEŞİ YAKTI
Fransız yıldızın 14 yıl sonra geri dönebileceği belirtilirken bu durum Ribery'ye de soruldu.
Başarılı oyuncu, "Geleceğimin ne olacağı konusunda bir fikrim yok. Galatasaray; inanılmaz bir güç, inanılmaz bir taraftar topluluğu ve öyle bir taraftarın önünde oynamak futbol kariyerimde aldığım en büyük zevkti" dedi.
FATİH TERİM'E BAĞLI
Bayern'de kadro dışı kararının verilmesi halinde, 35 yaşında olan Ribery için transfer kararını sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi verecek.