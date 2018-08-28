Fotomaçın usta yazarları G.Saray maçını yazdı

Erman Toroğlu: İşte Terim'in G.Saray'ı



Galatasaray 1-0 galip… Ani bir atağa çıkıyor sarı-kırmızılılar, top Sinan'da… Acaba topu nasıl kullanacak, kim gol atacak diye bakıyorsunuz. Ama Sinan dağlara, taşlara rezalet bir iş yapıyor.

Şimdi düşünün! O topu kullanamadın, maçı 2-0 yapamadım, top döndü gol oldu 1-1, bir gol daha oldu 2-1. Şimdi Sinan için yazılacak ve söylenecekleri bir düşünün!

Amma velakin ikinci yarı başlıyor. Sahneye yine Sinan çıkıyor. Vuruyor, atıyor, attırıyor.

Her şey toz pembe Sinan açısından. Fatih hoca da onu oyundan alıp alkışlatıyor.

Yukarıdaki gibi tersi olsaydı acaba Fatih onu oyundan alırken neler olurdu?