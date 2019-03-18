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Fotomaç'ın usta yazarları Bursaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Bursaspor deplasmanına konuk oldu. Lider Başakşehir'in Kayserispor deplasmanından beraberlikle dönmesinin ardından, puan farkını azaltmak için fırsat yakalayan sarı kırmızılı ekip, bu fırsatı kaçırmadı ve sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Fotomaç'ın usta yazarları Bursaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.
18 Mart 2019 Pazartesi 07:45
Güncelleme: 18.03.2019 09:22
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2 gün önce A Milli Takım'a seçilen Muhammed Şengezer yedek kaldı. 30 bine yakın taraftarın desteklediği Timsah, perdeyi erken açtı.
Sağdan rüzgar gibi sıfıra inen Yusuf Erdoğan'ın nefis ortasına kale ağzından yatarak ayak koyan Sakho, tam 183 gün sonra gol orucunu bozdu.
Sakatlanan Onur'un yerine Lima 38. dakikada girince, Timsah "fabrika ayarlarına" geri döndü! İşte o Lima, 4 dakika sonra topla buluştu, bekledi, ölçtü, biçti ve Saivet'ye nefis bir asist yaptı.
Saivet de ceza yayından öyle müthiş bir füze çıkardı ki; 90'daki örümcek ağlarını alıp farkı 2'ye çıkardı.