Forvete Enes Ünal
AMELİYAT OLDU
Enes Ünal, ligin tamamlanmasıyla ameliyat masasına yattı. 3-4 aydır kasık ağrıları bulunan ve buna rağmen forma giymeye devam eden oyuncu, önceki gün başarılı bir operasyon geçirdi. Enes ameliyatıyla ilgili, "Operasyon beklediğimizden daha da iyi geçti, önümüzdeki sezon için sabırsızlanmaya başladım bile" mesajını paylaştı.
ENES ÜNAL'IN KÖŞE TAŞLARI
*Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa Osmangazi'de doğdu.
* Bursaspor'un eski kaptanlarından Mesut Ünal'ın oğlu...
* 1.85 metre boyunda olan futbola babası gibi Bursaspor alt yapısında başladı.
* Profesyonelliğe geçişinden önce 250'nin üzerinde gol kaydeden Enes,
* Bursaspor tarihinin en genç forma giyen oyuncusu unvanını elde etti.
* Galatasaray'a attığı golle ligin en genç gol atan futbolcusu unvanını da elinde tutuyor.
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