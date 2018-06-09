Forvete Enes Ünal

AMELİYAT OLDU

Enes Ünal, ligin tamamlanmasıyla ameliyat masasına yattı. 3-4 aydır kasık ağrıları bulunan ve buna rağmen forma giymeye devam eden oyuncu, önceki gün başarılı bir operasyon geçirdi. Enes ameliyatıyla ilgili, "Operasyon beklediğimizden daha da iyi geçti, önümüzdeki sezon için sabırsızlanmaya başladım bile" mesajını paylaştı.

