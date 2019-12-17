Flaş! Kolombiya'dan Galatasaray taraftarına şok sözler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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Flaş! Kolombiya'dan Galatasaray taraftarına şok sözler

Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olmuştu Radamel Falcao Garcia... Geçmişte İspanya Kral Kupası, Fransa Şampiyonluğu, Potekiz şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, UEFA Süper Kupa şampiyonluğu kazanmıştı Kolombiyalı... Rüya gibi bir imza töreni ile parçalı formayı üstüne geçirdi ancak işler istediği gibi gitmedi. Kolombiya basını, Falcao - Galatasaray ilişkisini ele aldı ve önemli analiz habere imza attı. Haberde, sarı-kırmızılı camia tarafından yaşanılan hayal kırıklığı anlatılırken, Bafetimbi Gomis'e olan büyük özleme dair de notlar düşüldü. İşte Kolombiya basınının kritik Radamel Falcao haberi! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
17 Aralık 2019 Salı 10:12 Güncelleme: 17.12.2019 10:50
Flaş! Kolombiya'dan Galatasaray taraftarına eleştiri geldi: Gomis ile aynı değil

Kolombiya basını, Radamel Falcao'nun Galatasaray serüveninin röntgenini çekti...

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Flaş! Kolombiya'dan Galatasaray taraftarına eleştiri geldi: Gomis ile aynı değil

Binlerce kişinin önünde rüya gibi bir başlangıç yapan yıldız golcünün etap etap çöküşü ve Bafetimbi Gomis'in yerini dolduramayışının işlendiği haberde, sarı-kırmızılı camianın kendisine dair görüşleri dile getirildi..

Flaş! Kolombiya'dan Galatasaray taraftarına eleştiri geldi: Gomis ile aynı değil

Kolombiya tarihinin en büyük golcülerinden olan Falcao için yazılan araştırma haberinden kesitler şu şekilde yer aldı;

Flaş! Kolombiya'dan Galatasaray taraftarına eleştiri geldi: Gomis ile aynı değil

"İstanbul kulübü, büyük goller atan Fransız'ın olmayışına üzülüyorlar!"

Flaş! Kolombiya'dan Galatasaray taraftarına eleştiri geldi: Gomis ile aynı değil

"Futbol kesin bir bilim dalı olmasa da insanlar sonuçlara göre davranıyor. Birinin (Gomis) diğeriyle ilgisi olmasa da (Falcao), Galatasaray taraftarı sosyal ağlarda Radamal Falcao Garcia'yı eleştirirken, Gomis'e övgü dolu sözler söylüyorlar."

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