Flaş! Kolombiya'dan Galatasaray taraftarına şok sözler

Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olmuştu Radamel Falcao Garcia... Geçmişte İspanya Kral Kupası, Fransa Şampiyonluğu, Potekiz şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, UEFA Süper Kupa şampiyonluğu kazanmıştı Kolombiyalı... Rüya gibi bir imza töreni ile parçalı formayı üstüne geçirdi ancak işler istediği gibi gitmedi. Kolombiya basını, Falcao - Galatasaray ilişkisini ele aldı ve önemli analiz habere imza attı. Haberde, sarı-kırmızılı camia tarafından yaşanılan hayal kırıklığı anlatılırken, Bafetimbi Gomis'e olan büyük özleme dair de notlar düşüldü. İşte Kolombiya basınının kritik Radamel Falcao haberi! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

17 Aralık 2019 Salı 10:12 Güncelleme: 17.12.2019 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





