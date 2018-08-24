Flaş iddia! Gomisi Galatasaraydan zorla gönderdiler! - Galeri - Fotomaç
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Flaş iddia! Gomis'i Galatasaray'dan zorla gönderdiler!

    24 Ağustos 2018 Cuma, 02:12:33 Güncelleme: 02:12:39
    Flaş iddia! Gomis'i Galatasaray'dan zorla gönderdiler!
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    Flaş iddia! Gomisi Galatasaraydan zorla gönderdiler!

    Galatasaray Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırdı. Takvim'in haberine göre Gomis, Cimbom'dan istemeye istemeye ayrıldı...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Flaş iddia! Gomis'i Galatasaray'dan zorla gönderdiler!
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    Flaş iddia! Gomisi Galatasaraydan zorla gönderdiler!

    Geçen sezon attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Fransız yıldız, takımına ağlayarak veda etti. Gomis, Suudi Arabistan'a son dakikaya kadar gitmek istemedi.

    Flaş iddia! Gomis'i Galatasaray'dan zorla gönderdiler!
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    Flaş iddia! Gomisi Galatasaraydan zorla gönderdiler!

    Ancak transfer sürecinde G.Saray yıldız ismi zorla göndermek isteyince ayrılık gerçekleşti.

    Flaş iddia! Gomis'i Galatasaray'dan zorla gönderdiler!
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    Flaş iddia! Gomisi Galatasaraydan zorla gönderdiler!

    MÜTHİŞ BİR PARA TEKLİF ETTİLER

    Gomis'in Fatih Terim ile bir türlü yıldızı barışmadı. Zam istemesi bahane gösterildi.

    Flaş iddia! Gomis'i Galatasaray'dan zorla gönderdiler!
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    Flaş iddia! Gomisi Galatasaraydan zorla gönderdiler!

    Kendisinden habersiz olarak Al Hilal ile anlaşıldı. Gitmemek için çok çabaladı. Suudi takımı ona müthiş bir para teklif etti ve sonunda baskılara dayanamadı.

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