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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Flaş gerçek ortaya çıktı! Galatasaray'ın yıldızı Neftçi Bakü'de beğenilmemiş

Flaş gerçek ortaya çıktı! Galatasaray'ın yıldızı Neftçi Bakü'de beğenilmemiş

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı genç yıldızla ilgili flaş bir gerçek gözler önüne serildi. Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü'nün, 24 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz yıl denendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

2 Eylül 2020 Çarşamba 10:30
Flaş gerçek ortaya çıktı! Galatasaray'ın yıldızı Neftçi Bakü'de beğenilmemiş

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. turunda 17 Eylül'de karşılaşacağı Azerbaycan ekibiyle ilgili ilginç bir tesadüf meydana geldi.

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Flaş gerçek ortaya çıktı! Galatasaray'ın yıldızı Neftçi Bakü'de beğenilmemiş

Sarı-kırmızılı ekibin ocak ayında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın, 2018-19 sezonu devre arasında Neftçi Bakü'nün kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Flaş gerçek ortaya çıktı! Galatasaray'ın yıldızı Neftçi Bakü'de beğenilmemiş

Geçtiğimiz yıl Antalya'da kamp gerçekleştiren Neftçi Bakü, Sekidika'yı denemeye aldı.

Flaş gerçek ortaya çıktı! Galatasaray'ın yıldızı Neftçi Bakü'de beğenilmemiş

Burada siyah-beyazlı ekiple antrenmanlara çıkan Nijeryalı futbolcu, Metan ile oynanan hazırlık maçında da forma giydi.

Flaş gerçek ortaya çıktı! Galatasaray'ın yıldızı Neftçi Bakü'de beğenilmemiş

Milliyet'in haberine göre; Bir süre denendiği kampta beklentileri karşılayamayan Jesse Sekidika'nın performansı teknik direktör Roberto Bordin tarafından beğenilmedi.

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