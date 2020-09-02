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Flaş gerçek ortaya çıktı! Galatasaray'ın yıldızı Neftçi Bakü'de beğenilmemiş
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı genç yıldızla ilgili flaş bir gerçek gözler önüne serildi. Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turundaki rakibi Neftçi Bakü'nün, 24 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz yıl denendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
2 Eylül 2020 Çarşamba 10:30
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. turunda 17 Eylül'de karşılaşacağı Azerbaycan ekibiyle ilgili ilginç bir tesadüf meydana geldi.
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Sarı-kırmızılı ekibin ocak ayında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın, 2018-19 sezonu devre arasında Neftçi Bakü'nün kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl Antalya'da kamp gerçekleştiren Neftçi Bakü, Sekidika'yı denemeye aldı.
Burada siyah-beyazlı ekiple antrenmanlara çıkan Nijeryalı futbolcu, Metan ile oynanan hazırlık maçında da forma giydi.
Milliyet'in haberine göre; Bir süre denendiği kampta beklentileri karşılayamayan Jesse Sekidika'nın performansı teknik direktör Roberto Bordin tarafından beğenilmedi.