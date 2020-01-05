Galatasaray'daki yıldıza 20 milyon euroluk teklif!

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir yandan gelecek, bir yandan da gidecek isimler netleşmeye başlıyor. Son olarak TFF'ye bildirdiği raporda sarı kırmızılılar, Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın lisansının çıkartıldığını bildirmiş, camiayı sevince boğmuştu.. Kadrosunda olan kiralık isimler için de çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılara Fransa'dan beklenmedik bir haber geldi.. İşte o gelişme ve transferin detayları! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

5 Ocak 2020 Pazar 17:00 Güncelleme: 05.01.2020 17:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





