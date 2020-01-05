Galatasaray'daki yıldıza 20 milyon euroluk teklif!
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir yandan gelecek, bir yandan da gidecek isimler netleşmeye başlıyor. Son olarak TFF'ye bildirdiği raporda sarı kırmızılılar, Martin Linnes ve Emre Akbaba'nın lisansının çıkartıldığını bildirmiş, camiayı sevince boğmuştu.. Kadrosunda olan kiralık isimler için de çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılara Fransa'dan beklenmedik bir haber geldi.. İşte o gelişme ve transferin detayları! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
5 Ocak 2020 Pazar 17:00
Güncelleme: 05.01.2020 17:41
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak yönetiminde transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı kırmızılılar, sezon sonunda 23. şampiyonluğa ulaşmak adına bir çok yıldızla görüşmelerini sürdürürken taraftarına müjdeleri birer birer sıralamıştı.
ONYEKURU DUYURULDU!
Galatasaray, ilk iş olarak Henry Onyekuru'yu kiralayarak camiayı sevince boğmayı başarmıştı. Aslan, Monaco'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldızla gücüne güç katmıştı.
Kanatlarda Feghouli ve Babel'i değerlendiren Cimbom'un, Onyekuru için nasıl bir plan belirlediği net olarak bilinmese de, Radamel Falcao'yu asiste boğması beklenildiği camiada konuşulan konulardan biri...
2. BOMBA LINNES VE EMRE!
Uzun süren sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da istediği kadar forma şansını bulamayan Emre Akbaba'ya da gün doğdu... Fatih Terim'in geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan özel olarak istediği ve kadrosuna dahil ettiği golcü futbolcuya, ligin 2. yarısı için lisans çıkartıldı.