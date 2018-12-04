Fikret Ormandan Galatasaray açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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Fikret Orman'dan Galatasaray açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği'nin Galatasaray ile ilgili yayınladığı yazı hakkında konuştu.
4 Aralık 2018 Salı, 00:13:56 Güncelleme: 00:40:09
Fikret Ormandan Galatasaray açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuyla ilgili Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

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Fikret Ormandan Galatasaray açıklaması!

Kulüpler Birliği açıklamasını kimin yazdığına bakmaktansa, olayın aslına bakmak lazım. Hakemlerle alakalı bir sürü hatalar oluyor. Bundan sonra da olacak fakat hakemlere ceza vermenin genel teamülleri var.

Fikret Ormandan Galatasaray açıklaması!

Belli bir puan var, onun altında kalırlarsa dinlendiriliyor. Hakemin düdüğü asılsın denilip böyle bir karar verildiği zaman, bu bir müdahale algısı taşır. Kamuoyu önünde hakemi cezalandırırsanız, o kulübün maçına gidecek hakem hür iradesiyle karar vermekte zorlanır.

Fikret Ormandan Galatasaray açıklaması!

Hakeme zaten ceza veriyorsunuz ama herkesin önünde bunu paylaşmak bir güç göstergesine dönüşür. Bu yanlış. Bana telefon açtılar, bunun içinde büyük kulüpler de var, diğer kulüpler de var. Bunu kendi içimizde değerlendirdik.

Fikret Ormandan Galatasaray açıklaması!

Futbolun dengesini nasıl tutacağız? Yazıyı o mu yazmış, bu mu yazmıştan daha önemlisi, ortada bir yanlış var. Hakemin hatası varsa onu MHK dinlendirir ama kamuoyu önüne çıkarıp 'Ceza verdik' derseniz, uzun maratonda hakem nasıl objektif karar verebilir?

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