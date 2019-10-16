Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan başarılı orta saha oyuncusu Fernando Reges transfer süreci ile ilgili ve Sevilla'daki günleri hakkında İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu.
16 Ekim 2019 Çarşamba 22:16
Güncelleme: 16.10.2019 22:16
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Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Fernando'dan sarı-kırmızılı taraftarları kızdırıcak açıklamalar geldi.
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Brezilyalı futbolcu 2017 yılında ManchesterCity'den Galatasaray'a transfer olmuştu.
Sarı-kırmızılı takımda orta sahadaki performansı ile parmak ısırtan 32 yaşındaki futbolcu 2 Türkiye Şampiyonluğu 1 de Türkiye Kupası kazandı.
Yaz transfer döneminde Sevilla'nın göz hapsine giren Fernando, Galatasaray'ın satışına yanaşmamasına rağmen İspanyol ekibinin yolunu tuttu.
FernandoReges, Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer süreci ve Sevilla'daki günleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.