Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan başarılı orta saha oyuncusu Fernando Reges transfer süreci ile ilgili ve Sevilla'daki günleri hakkında İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu.
16 Ekim 2019 Çarşamba 22:16 Güncelleme: 16.10.2019 22:16
Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!


Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Fernando'dan sarı-kırmızılı taraftarları kızdırıcak açıklamalar geldi.

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Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!

Brezilyalı futbolcu 2017 yılında Manchester City'den Galatasaray'a transfer olmuştu.

Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!

Sarı-kırmızılı takımda orta sahadaki performansı ile parmak ısırtan 32 yaşındaki futbolcu 2 Türkiye Şampiyonluğu 1 de Türkiye Kupası kazandı.

Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!

Yaz transfer döneminde Sevilla'nın göz hapsine giren Fernando, Galatasaray'ın satışına yanaşmamasına rağmen İspanyol ekibinin yolunu tuttu.

Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!

Fernando Reges, Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer süreci ve Sevilla'daki günleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte o ifadeler...


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