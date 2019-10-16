Fernando'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan başarılı orta saha oyuncusu Fernando Reges transfer süreci ile ilgili ve Sevilla'daki günleri hakkında İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 22:16 Güncelleme: 16.10.2019 22:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





