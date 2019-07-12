Fernando Reges ayrılığın ardından ilk açıklamayı yaptı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fernando Reges ayrılığın ardından ilk açıklamayı yaptı!

Fernando Reges ayrılığın ardından ilk açıklamayı yaptı!

Galatasaray'da transfer girişimleri sürerken flaş bir ayrılık yaşanmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilya'lı orta saha Fernando Reges'i 4.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satmasının ardından Fernando yeni takımına katılmak için İspanya'ya gitti. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Sevilla kulübü Sportif Direktörü Monchi ve Fernando açıklamalarda bulundu. Fernando Reges yaptığı açıklamada eski kulübü Galatasaray için flaş sözler kullandı...
12 Temmuz 2019 Cuma 21:35 Güncelleme: 12.07.2019 21:35
Fernando Reges ayrılığın ardından ilk açıklamayı yaptı!

Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fernando Reges ayrılığın ardından ilk açıklamayı yaptı!

Takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar Muğdat Çelik, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Badou Ndiaye gibi isimlerle sözleşme yenilememiş ve yollarını ayırmıştı.

Fernando Reges ayrılığın ardından ilk açıklamayı yaptı!

Cimbom'da son olarak takımdan gönderilen isim ise Brezilya'lı yıldız Fernando Reges oldu.

Fernando Reges ayrılığın ardından ilk açıklamayı yaptı!

Galatasaray'ın 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya gönderdiği Fernando, 3 yıllık imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Fernando Reges ayrılığın ardından ilk açıklamayı yaptı!

Çok mutlu olduğunu kaydeden Fernando, "Bu harika kulüpte olduğum için çok mutluyum. Çok çalışmam gerekiyor ve ben de bunu yapacağım."

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN