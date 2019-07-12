Fernando Reges ayrılığın ardından ilk açıklamayı yaptı!
Galatasaray'da transfer girişimleri sürerken flaş bir ayrılık yaşanmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın Brezilya'lı orta saha Fernando Reges'i 4.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satmasının ardından Fernando yeni takımına katılmak için İspanya'ya gitti. İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Sevilla kulübü Sportif Direktörü Monchi ve Fernando açıklamalarda bulundu. Fernando Reges yaptığı açıklamada eski kulübü Galatasaray için flaş sözler kullandı...
12 Temmuz 2019 Cuma 21:35
Güncelleme: 12.07.2019 21:35
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Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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Takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar Muğdat Çelik, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Badou Ndiaye gibi isimlerle sözleşme yenilememiş ve yollarını ayırmıştı.
Cimbom'da son olarak takımdan gönderilen isim ise Brezilya'lı yıldız Fernando Reges oldu.
Galatasaray'ın 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya gönderdiği Fernando, 3 yıllık imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu olduğunu kaydeden Fernando, "Bu harika kulüpte olduğum için çok mutluyum. Çok çalışmam gerekiyor ve ben de bunu yapacağım."